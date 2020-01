Live – Non è la d’Urso: puntata 26 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo appuntamento del 2020 con Live non è la d'Urso in onda stasera, 26 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Di seguito gli ospiti e gli accadimenti in programma:A 29 giorni dalla sua presunta scomparsa, Luigi Mario Favoloso si ritroverà ad affrontare le 5 sfere. A poco meno di una settimana dal confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini avvenuto nella casa di Grande Fratello VIP, Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità per nuove rivelazioni.Live – Non è la d’Urso: puntata 26 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti pubblicato su TVBlog.it 26 gennaio 2020 11:35. blogo

