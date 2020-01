FORMAZIONI Inter Cagliari: torna Cragno tra i pali (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Inter Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Cagliari, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella; Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Cagliari (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Maran. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: ci sono Bastoni e Young, Maran ritrova Cragno: Queste le formazioni di Int… - SSportNetwork : INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro CAGLIA… - TuttoMercatoWeb : Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: esordio per Young e Cragno -