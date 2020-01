Che tempo che fa: ospiti Liliana Segre, Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera su Rai2 (Di domenica 26 gennaio 2020) Liliana Segre, Aldo, Giovanni e Giacomo, Riccardo Scamarcio e molti altri ospiti a Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21.00, in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti ad animare il salotto della domenica sera firmata RAI, insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. Super ospite della puntata di stasera, 26 gennaio, alla vigilia del Giorno della Memoria è la senatrice a vita Liliana Segre, la cui mozione per creare una Commissione contro il razzismo e l'antisemitismo è stata approvata dal Senato lo ... movieplayer

