Australian Open, Fognini fuori agli ottavi: sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set (Di domenica 26 gennaio 2020) Finisce anche l’avventura di Fabio Fognini agli Australian Open. Il tennista ligure è stato sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set: 7-6, 7-5, 6-7, 6-4. L’americano è stato in grado di infilare 21 aces, mentre l’azzurro ha servito appena il 51% della prima di servizio. L'articolo Australian Open, Fognini fuori agli ottavi: sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

