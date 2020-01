Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 12:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salita 41 il numero delle vittime del coronavirus in Cina i casi accertati nel paese sono 1300 il contagio sbarchi in Europa con tre pazienti conclamati in Francia l’Australia conta invece il primo paziente Regina tenta di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi è capodanno lunare saranno banditi feste manifestazioni 13 gita sono stati isolati e chiuse la Grande Muraglia La città proibita il cordone sanitario state State riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misura livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni e autobus si costruisce un nuovo ospedale ultimi fuochi ieri sera della campagna per le regionali oggi silenzio elettorale alla vigilia del voto di domani in Emilia Romagna in Calabria il ... romadailynews

