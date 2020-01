LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, ok anche Thiem, in campo Medvedev. Giorgi out (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 10:57 Break di Verdasco, lo spagnolo conduce per 4-2 il terzo set contro Zverev. 10:53 Break di Medvedev che strappa il servizio al rivale Australiano. 10:49 Un game a testa nell’avvio di match tra Medvedev e Popryn. 10:44 Iniziata la partita tra Medvedev e Popryn. 10:41 Kyrgios si aggiudica il tiebreak del secondo set contro Khachanov per 7-5. 10:38 Iniziato in equilibrio il terzo set tra Verdasco e Zverev: punteggio di 2-2. 10:33 Il secondo set tra Kyrgios e Khachanov si deciderà al tiebreak. 10:28 Zverev ha vinto il secondo set contro Verdasco per 6-2. 10:25 Muguruza demolisce Svitolina in due set (6-1, 6-2). 10:21 Doppio break anche per Zverev: tedesco che ha l’occasione per portarsi sul 2-0 nel numero di set ... oasport

