Cyberpunk 2077: da oggi anche lo studio polacco QLOC contribuirà nello sviluppo (Di sabato 25 gennaio 2020) Cyberpunk 2077, l'ultima fatica di CD Projekt RED, è stato sfortunatamente rimandato al prossimo settembre e la notizia ha decisamente rattristato la community, da mesi in trepidante attesa. Se a questo aggiungiamo alcune recenti dichiarazioni che vedono gli sviluppatori pronti a sottoporsi ad una lunga sessione di crunch, fino alla nuova data d'uscita, sembra proprio che su Cyberpunk 2077 stia gravando un alone di mestizia e sfortuna.Grazie al cielo, oggi possiamo interrompere questa serie di brutte notizie con qualcosa di più interessante e ottimista: a partire da oggi, Cyberpunk 2077 sarà realizzato anche grazie all'aiuto di un nuovo team, gli sviluppatori polacchi di QLOC, i quali, oltre ad aiutare nella creazione del gioco, si occuperanno anche di testing e quality assurance.Per chi non lo sapesse, QLOC è uno studio principalmente focalizzato su port e remaster: essi si sono ... eurogamer

BlobVideoludico : Cyberpunk 2077, CD Projekt Red non pensa ancora alla next-gen con un Racconto dall'ospizio sul MAME by. - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: lo studio polacco #QLOC aiuterà #CDProjektRED nello sviluppo e nel testing del titolo. - GameUniverseIT : RT @GameUniverseIT: Cyberpunk 2077 risulta in sviluppo almeno dal lontano 2012 ?? #CDProjektRed #Cyberpunk2077 #MarcinIwinski -