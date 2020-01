Bruno Vespa sul voto in Emilia Romagna: "Giuseppe Conte? Si ricordi Storace-D'Alema, governo a rischio" (Di sabato 25 gennaio 2020) I precedenti hanno sempre un significato. Lo sottolinea Bruno Vespa che ricorda a Giuseppe Conte come il voto in Emilia-Romagna non sia da prendere sotto gamba. Tutt'altro. "Probabilmente ha ragione lui - scrive nell'intervento del sabato su Il Giorno -, magari la sopravvivenza del governo non è in liberoquotidiano

mante : La permanenza di Bruno Vespa nella TV di stato è una responsabilità gigantesca di tutta la politica italiana. - giornalettismo : Invece della consueta (e neutra) anticipazione della puntata di #portaaporta, durante l'intervallo di #JuventusRoma… - repubblica : Rai. Il Pd contro Bruno Vespa: 'Uno spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l'intervallo di Juventus-R… -