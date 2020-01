Barbara Alberti si ritira dal GF Vip lunedì: “Sto uscendo come una strega” (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara Alberti abbandona il GF Vip in diretta lunedì: la decisione annunciata agli altri concorrenti “Non riesco a percepirlo come gioco, non riesco a distinguerlo dalla vita”. Sono state queste le parole pronunciate nel corso della puntata di venerdì del GF Vip ad Alfonso Signorini: Barbara Alberti abbandona il reality show e vorrebbe farlo all’inizio dell’appuntamento serale di lunedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5. Durante le nomination, Barbara Alberti si è lasciata andare ad alcune riflessioni che hanno messo in discussione la sua presenza all’interno della casa più spiata dagli italiani: “Non voglio nominare nessuno. Cacciatemi dal gioco. Uno si può ritirare e dire che non vota?”. Alfonso Signorini l’ha richiamata e messa in riga. Finita la puntata, però, Barbara Alberti è convinta ad abbandonare il GF Vip e ha annunciato la ... lanostratv

trash_italiano : BARBARA ALBERTI CHE IMPAZZISCE E VUOLE USCIRE ?? #GFVIP - trash_italiano : ?? Scusate ma Barbara Alberti... ?? #GFVIP - mondlerperk : RT @bellofincheduro: Barbara Alberti è la prova che cultura non è sinonimo di intelligenza #GFVIP -