Aereo civile abbattuto in Iran, l’annuncio del ministro: c’è un arresto (Di sabato 25 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammed Javad Zarif ha dichiarato che è stato arrestato l’artefice del lancio dei missili che abbattuto un Aereo a Teheran lo scorso 8 gennaio. l’annuncio di Zarif Il ministro degli Esteri Iraniano ha dato l’annuncio in un’intervista per il quotidiano tedesco Der Spiegel. Si tratta di un militare e al momento si trova in prigione, non è chiaro però, perché su questo tema il ministro è stato vago, da quanto tempo il suddetto militare si trovi in arresto. Il militare sarebbe stato identificato come l’esecutore materiale del lancio dei missili. Su di lui non sono state rese note ulteriori informazioni. Pochi giorni dopo la conferma dell’abbattimento dell’Aereo, Khamenei aveva annunciato l’arresto di diverse persone. Il commento in merito alle proteste Il ministro degli Esteri Zarif ha inoltre commentato quanto accaduto a Teheran nei ... thesocialpost

