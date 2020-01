“Sposa il tuo stupratore”, il disegno di legge arriva in parlamento (Di venerdì 24 gennaio 2020) In Turchia si accende la polemica in seguito alla programmazione della discussione su un nuovo disegno di legge. La nuova legge porterà l’agghiacciante nome di “Tecavüzcünle Evlenme Kanunu”, traducibile con “legge del matrimonio con il tuo stupratore”. Turchia: la nuova proposta di legge La proposta di legge verrà discussa in una seduta parlamentare di fine gennaio, e consentirà agli uomini che hanno avuto rapporti con ragazze minorenni di evitare punizioni se sposeranno le loro vittime. Numerose critiche si sono levate dai parlamentari dell’opposizione, che hanno condannato il disegno di legge sottolineando il rischio di costringere le ragazze a sposarsi contro la loro volontà e di incoraggiare gli abusi. Anche le Nazioni Unite si sono espresse sull’argomento, avvertendo che la legge legittima lo stupro infantile e porterebbe ad abusi impuniti, lasciando le vittime ancora più ... thesocialpost

