Sant’Angelo dei Lombardi, bimba colpita da un corpo illuminante (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Un corpo illuminante si è staccato dal soffitto colpendo una bimba di 3 anni durante la pausa pranzo. E’ quanto accaduto a Sant’Angelo dei Lombardi presso la scuola “Vittorio Criscuoli”. Immediato l’allarme della maestre che hanno scorso la bimba. Poco dopo il sindaco, Marco Marandino, ha prontamente allertato i tecnici disponendo la chiusura del plesso scolastico fino alla giornata di martedì per effettuare le verifiche di turno. Nessun pericolo per la bambina che è stata trasportata presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Nessun ricovero, ma solo tanta paura e qualche escoriazione per la piccola. L'articolo Sant’Angelo dei Lombardi, bimba colpita da un corpo illuminante proviene da Anteprima24.it. anteprima24

