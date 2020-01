Pineta Grande, indagati consiglieri e l’ex sindaco Russo: ‘Asservito a Vincenzo Schiavone’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'imprenditore Vincenzo Schiavone, patron della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, aveva asservito a sé l'ex sindaco e i consiglieri comunali in modo da ottenere le delibere illegittime per l'ampliamento della struttura, offrendo favori e posti di lavoro. Emerge dall'ordinanza che ha portato Schiavone ai domiciliari; nell'inchiesta oltre 40 indagati. fanpage

cronachecampane : M5S, Ciarambino: ‘Inchiesta Pineta Grande, De Luca firmava tutti i decreti e non poteva non… - casertafocus : SCANDALO PINETA GRANDE – Ciarambino all’attacco: Postiglione si dimetta, indagine conferma nostri dubbi su sistema… - Scisciano : Campania, inchiesta Pineta Grande. Ciarambino (M5S):”De Luca firmava tutti i decreti e non poteva non sapere”: La c… -