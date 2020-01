Mr Eternit ora insulta l'Italia: "Un Paese fallito, io vi odio" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Pegoraro L'imprenditore svizzero è ritenuto responsabile dei 392 casi di morte per l’amianto avvenute a Casale Monferrato. Oggi il gup di Vercelli deciderà se rinviarlo a giudizio per omicidio volontario “Provo odio per gli Italiani e io sono il solo a soffrire per questo. Non ho intenzione di vedere una prigione Italiana dall'interno”. Sono le parole di Stephan Schmidheiny, il magnate svizzero proprietario della Eternit, considerato dai magistrati responsabile dei 392 casi di morti per l’amianto avvenute a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Oggi il giudice dell’udienza preliminare (gup) di Vercelli deciderà se rinviare a giudizio per omicidio volontario l’imprenditore. Schmidheiny è l'unico imputato del processo Eternit bis. Il magnate ha rilasciato un’intervista alla testata svizzera Nzz am Sonntag in cui ha affermato che il suo comportamento non sarà ... ilgiornale

