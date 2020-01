Luì e Sofì dei Me contro Te, la grande sorpresa alla bimba malata ricoverata in ospedale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luì e Sofì, il duo conosciuto su Youtube come i Me contro Te e molto popolare tra i ragazzini, hanno risposto al messaggio che una bimba di 7 anni di Avellino, ricoverata in ospedale, che esprimeva il desiderio di conoscerli: i due Youtuber hanno avviato una videochiamata con la bimba, che ha così potuto interagire con i suoi idoli. fanpage

repubblica : RT @RepubblicaTv: Il sogno della piccola Giovanna si avvera: Lui e Sofì la chiamano in ospedale - RepubblicaTv : Il sogno della piccola Giovanna si avvera: Lui e Sofì la chiamano in ospedale - repubblica : RT @RepubblicaTv: Il sogno della piccola Giovanna si avvera: Lui e Sofie la chiamano in ospedale -