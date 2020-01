LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Federica Brignone, ansia per Sofia Goggia (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SUPERGIGANTE MASCHILE DI KITZBUEHEL DALLE ORE 11.30 (24 GENNAIO) LA START-LIST DELLA Discesa 10.23 Altissimo il tempo dell’austriaca Venier, ottava a 2″29. Tocca a Federica Brignone, per il podio c’è spazio. Difficile invece attaccare Shiffrin e Haehlen. 10.21 MIKAELA SHIFFRIN IN TESTA! Ve l’avevamo detto, qui l’americana poteva fare la differenza. E’ prima con 0.23 su Haehlen, che a sua volta aveva disputato la Discesa della carriera. Ora l’austriaca Venier, poi Federica Brignone. 10.19 Stuhec settima a 2″13. Distacchi abissali. Ora il momento della verità per Haehlen, c’è l’americana Mikaela Shiffrin, su questa pista può dare spettacolo! 10.17 Discesa perfetta per la svizzera Haehlen, non ha sbagliato niente. Aveva già impressionato ieri in ... oasport

