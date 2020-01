La Top 10 dei migliori smartphone con batteria di lunga durata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quando bisogna acquistare uno smartphone è importante considerare le caratteristiche tecniche della batteria, in quanto da essa dipendono le prestazioni del telefono e soprattutto l’autonomia. Ovviamente non conta soltanto la potenza nominale, infatti è indispensabile una perfetta ottimizzazione lato software e hardware per garantire performance elevate. Ecco quali sono i migliori smartphone con batteria di lunga durata del 2020. Xiaomi Redmi Note 7 Uno smartphone con batteria di lunga durata piuttosto economico è lo Xiaomi Redmi Note 7, un telefono moderno caratterizzato da un design originale, una struttura compatta e una potente batteria agli ioni di litio da 4000 mAh. Il device propone il sistema operativo Android 9 Pie, un processore octa core a 2 Ghz, 3 GB di RAM, una memoria espandibile da 32 GB e un grande display LCD da 6,3 pollici. Non manca la doppia fotocamera ... optimaitalia

