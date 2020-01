Guardiola: «I rigori? Li tirerà il portiere. Non gli va il sangue al cervello» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per il Manchester City di Guardiola i rigori sono diventati quasi una maledizione. Su 29 penalty a favore, da quanto c’è lui in panchina, la squadra ne ha falliti 10. Solo quest’anno, su 6 rigori assegnati, il City ne ha realizzati solo 3. La situazione è preoccupante, e Guardiola lo sa. «Il problema dei rigori? Sono preoccupato, devo rifletterci. A certi livelli i penalty sono importanti. Fanno la differenza nella maggior parte dei casi. Devo decidere chi sarà il prossimo rigorista». E ammette che ha già pensato a chi sarà il prossimo rigorista. «Se ho in mente qualcuno? Il portiere Ederson è il migliore. Credetemi, lui è il miglior tiratore che abbiamo nei calci di rigore. Non gli va il sangue al cervello, resta molto calmo, quindi potrebbe tirarli…». Non sarebbe la prima volta che un portiere si cimenta dal dischetto. Il più famoso, racconta Libero, è stato quello ... ilnapolista

