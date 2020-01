Eurolega 2019-2020, Larkin ne mette 32 e l’Efes trionfa a Madrid. Vittorie casalinghe per Panathinaikos e Zalgiris (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tre gli incontri, oltre a quello tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, che si sono tenuti in questa serata di Eurolega 2019-2020. Di seguito andiamo a vedere come sono andati. ZALGIRIS KAUNAS – ALBA BERLINO 104-80 (23-9, 31-18, 30-25, 20-28) Non c’è praticamente stata partita tra Zalgiris Kaunas e Alba Berlino, due squadre che ormai hanno poco da chiedere a questa Eurolega, dato che le chance di entrambe di agguantare i playoff sono pochissime. I padroni di casa, ad ogni modo, liquidano la pratica già nel primo tempo, grazie a un grande gioco corale che manda in doppia cifra addirittura sei giocatori. TOP SCORER KAUNAS: Rivers 17, Ulanova 14, Hayes 12 ALBA BERLINO: Nnoko 15, Siva 12, Giedraitis 12 PANATHINAIKOS – ASVEL 100-88 (20-18, 30-17, 21-23, 27-30) Il Panathinaikos batte i francesi dell’ASVEL e fa un grosso balzo verso la post season. Ora i greci, attualmente ... oasport

