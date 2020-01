Emily Ratajkowski da infarto, mini slip che non basta. I commenti si sprecano: “Spaziale” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Emily Ratajkowski è una delle modelle più famose a livello internazionale. Negli ultimi anni la ragazza ha dominato le passerelle di tutto il mondo diventando uno dei volti più amati dal pubblico. Secondo molti è suo il lato B più bello del modo e a guardare gli ultimi scatti è difficile dargli torto. La 28enne modella e influencer si fa ritrarre di spalle: il viso è in penombra, la luce del fotografo tutta puntata sui suoi glutei che vanno oltre la perfezione. Il suo stratosferico lato B, nudo, cozza con quello di un’altra collega, Jamea Lynee, con lei in foto, ed è un trionfo di nudità. La modella statunitense da oltre 25 milioni di followers su Instagram sbalordisce ancora una volta. Tremendamente sexy e con la genuina bellezza che la fa sembrare ancora una bambina, Emily Ratajkowski osa sempre di più ed esibisce il suo fisico sinuoso e naturale, un lato B scultoreo abbellito da un ... caffeinamagazine

