Dybala giura amore: «Alla Juventus sono felice» (Di sabato 25 gennaio 2020) L’attaccante della Juventus Dybala ha parlato del proprio futuro: «Qui sono felice, mi sento a mio agio» Paulo Dybala ha parlato del suo futuro con la maglia della Juventus: «Mi restano due anni per il mio contratto. Non è poco ma non è neanche lungo. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che potrei partire nel prossimo mercato o se vogliono che io rimanga. Questa è una decisione che il club deve prendere». «È difficile sapere perché le cose cambiano in un secondo. Ma sono qui, in un club che mi ha trattato bene. sono felice, a mio agio. L’arrivo di Sarri ha aiutato. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che poteva insegnarmi, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso», ha concluso l’argentino al The Guardian. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

