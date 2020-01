Antisemitismo, non solo stereotipi: si nutre anche dell’odio nei confronti di Israele (Di venerdì 24 gennaio 2020) di Barbara Pontecorvo e Emanuele Calo’ (solomon-Osservatorio sulle Discriminazioni) A partire dal 2016 il mondo è stato costretto ad adottare, Paese per Paese, la definizione di Antisemitismo dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). L’Italia, come prevedibile, è fanalino di coda. Questa iniziativa è destinata a proteggere chi, come noi, è nato dopo l’Olocausto, ma è figlio della generazione superstite alla demolizione morale delle leggi razziali e alla demolizione materiale della Repubblica Sociale (“sociale”?) e del Terzo Reich. Si è costretti ad approvare questo provvedimento come argine morale, per quanto non vincolante (nemmeno per il giudice), alle idiozie che costituiscono, al contempo la linfa e l’humus dove si abbevera l’odio verso gli ebrei. Qui, l’offesa s’interseca con l’oligofrenia, con una tale violenza che finisce per confluire in quest’ultima. Dal ... ilfattoquotidiano

