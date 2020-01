Alessandria, umiliazioni su bimbo autistico di 8 anni: due maestre indagate (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria hanno messo nel mirino due insegnanti: una educatrice e una maestra di sostegno di una scuola elementare di Alessandria. I fatti contestati risalirebbero allo scorso anno scolastico e son stati denunciati dalla madre del bimbo dopo essersi accorta dei suoi malesseri. fanpage

