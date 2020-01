Romano Prodi a TPI: “La democrazia è stanca, dobbiamo ricostruire tutto da capo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Romano Prodi a TPI: “La democrazia è stanca, dobbiamo ricostruire tutto da capo” A pochi giorni dalle elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna, il direttore di TPI Giulio Gambino ha incontrato nella sua casa in centro a Bologna Romano Prodi, con cui ha parlato delle Sardine, del voto alle regionali, di Salvini e della politica estera dalla Libia all’Iran (qui l’intervista completa). La formula di Prodi è sempre stata quella di aprire ai vari riformismi in campo per giungere a una sintesi pluralista e coerente. Nel 2020 però siamo alla Caporetto della politica. “La democrazia è stanca, tutto è cambiato nel rapporto con il mondo politico e dobbiamo ricostruire ogni cosa da capo. A cominciare dalla fiducia con il popolo”. Qui l’intervista integrale . Leggi anche: Il sindaco, il governatore e l’ex premier: lo speciale di TPI a tre giorni ... tpi

