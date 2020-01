Ladri sorpresi nella notte dai carabinieri: due arresti ad Agropoli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAgropoli (Sa) – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, nella notte appena trascorsa, hanno tratto in arresto due minorenni, già con precedenti penali a carico, sorpresi a sradicare numerosi infissi in alluminio e tubi in rame dall’edificio del campo sportivo comunale “Gianfranco Polito” di Agropoli, e a riporli all’interno di un’autovettura, successivamente sottoposta a sequestro, intestata a una terza persona. L’intervento, scaturito da segnalazione di un cittadino tramite chiamata al 112, ha permesso ai carabinieri di trarre in arresto in flagranza per furto aggravato i due minorenni, attualmente associati alla casa di prima accoglienza per minori di Salerno. L'articolo Ladri sorpresi nella notte dai carabinieri: due arresti ad Agropoli proviene da Anteprima24.it. anteprima24

bubani68 : RT @bubani68: Nella notte di capodanno sorpresi due ladri nella base aeronautica dove lavora mio fratello.... (????????????????????????????????????) https:/… - Rima_Callo : RT @losservcom: #Livorno #furti #attualita ?? Tre baby ladri sorpresi dalla Polizia a Livorno, in zona via Goito @Rima_Callo @LivornoDaily @… - PantheonVerona : Furto in piazza Erbe ieri pomeriggio, ai danni di un negozio di abbigliamento. I due ladri, sorpresi dal titolare,… -