J-Ax risponde a Fedez sulla fine della loro amicizia | “Dopo la rottura con lui è successo

Lo scorso dicembre Fedez è stato intervistato da Peter Gomez ed ha raccontato quello che è successo tra lui, J-Ax e Fabio Rovazzi. Il rapper ha svelato i dettagli di questa rottura, i suoi due ex amici però sono rimasti in silenzio. "Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione! Quando sono uscito dalla società Newtopia (fondata con Fedez, ndr) ho avuto una serie di piccole sfighe tanto che, ad un certo punto, ho pensato di avere la nuvoletta della sfiga di Fantozzi sulla testa (ride, ndr). Ho subito un controllo della Guardia di Finanza che poi si è risolto bene, con un nulla di fatto. Ma in quel momento pensi di tutto. Poi sono arrivate 'Le Iene' per un servizio, poi non andato

