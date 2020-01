VIDEO – Carabinieri, 34 fermi tra S. Giovanni a Teduccio, Portici, S. Giorgio a Cremano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 34 persone ritenute legate ad un clan camorristico. “I sodali – si legge nella nota dei Carabinieri – sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, lesioni personali,detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, danneggiamento aggravato, minaccia ed atti persecutori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente. L’indagine ha consentito di far luce sull’esistenza del nuovo gruppo criminale che, dal quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, aveva esteso il proprio dominio anche nel territorio di San Giorgio a Cremano ... ladenuncia

