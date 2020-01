Veronica Burchielli Instagram, decolleté fuoriesce da scollatura ‘rilassata’: «Raffinata e sensuale!» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche Instagram sembra essersi accorto della bellezza di Veronica Burchielli: la fidanzata di Alessandro Zarino ha finalmente conquistato il social dopo un periodo un po’ ‘turbolento’. E lo fa oggi con un’immagine elegante e Raffinata che ne svela l’avvenenza senza scadere nella volgarità. Incantati subito il pubblico e i tronisti di Uomini e Donne con i lineamenti gentili e i modi educati, Veronica ha ricevuto una sorta di volta faccia quando di fronte alla scelta repentina di Zarino rifilò un bel no finendo dritta sul trono. Nemmeno il ripensamento e l’abbandono della sedia rossa erano riusciti a far ricredere il pubblico, convinto che la ventiquattrenne ligure lo avesse fatto solo per riacquistare consensi. Veronica Burchielli Instagram, il seno fa capolino nella scollatura un po’ ‘lenta’ Ora che la storia d’amore tra la Burchielli e Zarino sembra procedere a ... urbanpost

KontroKulturaa : Veronica Burchielli: “Con Alessandro Zarino vivo qualcosa di unico” - - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #VeronicaBurchielli e #AlessandroZarino e le romantiche dichiarazioni su come procede la loro rela… - dailynews_24 : Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino pronti a metter su famiglia? Risponde lei… -