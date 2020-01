Salvo Veneziano lancia una frecciata ad Alfonso Signorini tra un’iperbole e l’altra (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Torna sui social Salvo Veneziano e fa sentire la sua voce. Dopo la sua espulsione dal Grande Fratello Vip, l’ex gieffino a differenza di quanto accadeva in passato è stato ospite in studio, poi anche nei programmi di Barbara d’urso dove ha provato a dire la sua, anche in un faccia a faccia con Elisa de Panicis in ascensore. Ora però dai social, continua a ribadire i suoi concetti, andando ancora per la sua strada con le sue giustificazioni. E nel mirino del siciliano finisce Alfonso Signorini. Il concetto è molto chiaro: due pesi e due misure, il conduttore non sarebbe stato equo in molte circostanze. Ma vediamo le parole di Salvo sui social. Salvo Veneziano ATTACCA Alfonso Signorini SUI SOCIAL Salvo Veneziano quindi posta un video, che potrete trovare sulla sua pagina Instagram, durante il quale si vede l’ingresso in studio di Pasquale Laricchia. E il ... ultimenotizieflash

