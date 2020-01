Salvini citofona a un cittadino tunisino per chiedergli se spaccia: “In prima linea per aiutare una mamma” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvini citofona a un tunisino per chiedergli se spaccia: “Ecco perché l’ho fatto” Continua a far discutere il video in cui si vede Matteo Salvini che citofona a un cittadino tunisino residente a Bologna per chiedergli se spacciasse: un’iniziativa che ha suscitato indignazione e polemiche e sulla quale è tornato anche il leader della Lega. Bologna, Salvini suona il campanello a casa di un tunisino: “Lei spaccia?” Intervenuto in collegamento al programma televisivo Mattino 5, infatti, Salvini ha spiegato perché ha scelto di citofonare a casa di un presunto spacciatore, nel quartiere Pilastro, a Bologna. “Gli spacciatori devono stare in galera, non a casa. Quando una mamma mi chiede aiuto, una mamma che ha perso un figlio per droga, faccio il possibile mettendomi in prima linea, anche se qualche benpensante protesta”. “Abbiamo segnalato a chi di ... tpi

stanzaselvaggia : Questa cosa è gravissima. Gravissima. - fabiochiusi : Un giornalista che, invece di ridersela, gli faccia notare quanto sia profondamente antidemocratico quello che sta… - fattoquotidiano : Regionali, Salvini a Bologna citofona a casa di un cittadino tunisino: “Scusi, lei spaccia?” -