Regina Elisabetta nella vergogna: il nipote Peter Phillips nello spot del latte in Cina [VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Periodo difficile per la Regina Elisabetta, che non riesce a mettere un freno all’esuberanza dei suoi nipoti. Poche settimane fa, infatti, Meghan Markle e Harry hanno deciso di staccarsi dalla Famiglia Reale per poter lavorare e diventare economicamente indipendenti. Una scelta discussa e che ha gettato malumore tra gli inglesi, che si chiedono in che modo si manterranno i Sussex. Intanto la Sovrana è alle prese con un altro nipote che ha deciso di lavorare per mantenersi: ecco cosa ha fatto Peter Phillips. Lo spot che getta vergogna sulla Regina Elisabetta Il giorno dopo la Megxit, il principe Carlo dichiarò di essere d’accordo con Harry e Meghan a patto che “le loro facce non finiscano mai come spot per la margarina”. Non sono stati i visi dei Sussex a sponsorizzare un prodotto alimentare, ma a farlo è stato Peter Phillips, nipote della Regina ... velvetgossip

