Pechino Express 8: il video promo con Asia Argento e Vera Gemma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Manca pochissimo al super appuntamento con Pechino Express 8. L’ottava edizione del fortunato reality a zonzo per il mondo, verrà trasmesso a partire dall’11 Febbraio 2020 su Rai 2. Nel frattempo, in queste ore, i canali social del programma hanno rilasciato un primo video promozionale del reality. Le protagoniste del video sono Asia Argento e Vera Gemma, in coppia nel gioco sotto il nome di “Le Figlie D’Arte“. Asia Argento, infatti, è la figlia del celeberrimo regista di film horror Dario Argento. Vera Gemma, invece, è la figlia del famoso attore Giuliano Gemma. Pechino Express 8 presenta “Le Figlie D’Arte” Il video, quindi, ha tutta l’aria di essere una breve presentazione della prima delle dieci coppie che si sfideranno in giro per l’Asia. Il promo si apre proprio con la figlia di Argento che esordisce presentando ... trendit

