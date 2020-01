Nancy Brilli oggi: «Noi, in scena senza stipendio. Una vergogna» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella sua rubrica su ‘Leggo’ Nancy Brilli ha raccontato quanto sta accadendo dietro le quinte dello spettacolo A che Servono gli Uomini di Lina Wertmüller. L’attrice, senza mezzi termini, ha denunciato la mancanza di stipendio, proprio come in passato aveva fatto prima di lei il collega Alessandro Gassmann: «Un attore di teatro con più di 30 anni di carriera oggi guadagna 250 euro lordi al giorno, con cui paga vitto e alloggio. Con l’arte non si mangia», aveva tuonato il figlio del mattatore Vittorio su Twitter. Era il 2014. L’anno dopo la nascita di Facciamolaconta – Attrici e attori per i diritti, ossia «un gruppo che ha lo scopo di presentare alle istituzioni richieste di tutela per la professione e il riconoscimento della centralità dell’attore nel teatro di prosa». A distanza di qualche tempo però la situazione non sembra granché ... urbanpost

jaywkill22 : Cancellate, per favore @UEFAcom_it ?????????? Piu sexy Nancy Brilli o Sharon Stone? Un ottimo giocatore vs una legg… - bonvivrenet : RT @gbmarchetto: «Dobbiamo abituarci La famiglia è cambiata». Intervista a Nancy Brilli - - OKservicenet : RT @gbmarchetto: «Dobbiamo abituarci La famiglia è cambiata». Intervista a Nancy Brilli - -