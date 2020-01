Melita Toniolo, allenamento bollente in palestra: le curve infiammano il web [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È lei una delle regine del web: la stupenda Melita Tonilo, ex gieffina ed ex diavolita per Lucignolo, continua a far capitolare oltre 1 milione di follower con i suoi scatti bollenti. Mamma, showgirl, moglie e donna stimatissima, sia per la sua verve che per la bellezza veneta da mozzare il fiato, Melita continua a far incetta di like e complimenti sul suo profilo ufficiale. Ogni FOTO è una conquista per lei, che stavolta ha infiammato gli utenti con un allenamento bollente in palestra. “Oggi yoga”, scrive la Toniolo sotto uno scatto davvero sexy. I leggings aderenti mettono in evidenza le sue gambe toniche, mentre un micro top sportivo lascia scoperto l’addome piatto e definito, per non parlare del seno prosperoso fasciato da un gioco di vedo-non vedo. Melita, che meraviglia! L'articolo Melita Toniolo, allenamento bollente in palestra: le curve ... velvetgossip

