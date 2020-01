M5S: Sibilia, ‘da Di Maio gesto di coraggio e forza, ora comitato allargato’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Un grazie a Luigi per l’immenso lavoro svolto fino ad ora, per ciò che è stato costruito e per ciò che verrà. Sacrificare se stessi per scuotere la anime del Movimento 5 Stelle affinché lavorino unite per il bene del Paese è un gesto coraggioso. Di forza, non di debolezza. Ora pensiamo insieme ad organizzarci al meglio. La strada più naturale è quella di un comitato composto da alcune persone, in grado di essere riconosciute da garante e iscritti. Organizzazione già sperimentata in passato e che ha funzionato bene”. Lo scrive su Facebook Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno ed ex membro del direttorio grillino.“Ai sadici che vogliono speculare, sostenendo che ci staremmo preparando a fare la ‘stampella’ di qualche partito, ricordo che al momento il M5S rimane ago della bilancia – prosegue ... calcioweb.eu

