L'artista Giuseppe Spinelli ci mostra il possibile design di Xbox Series X (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'artista digitale Giuseppe Spinelli ha recentemente realizzato un video (basato sulle immagini dei brevetti) che mostra il possibile design di Xbox Series X. Spinelli lavora per Let's Go Digital e tempo fa ha realizzato un video simile ma dedicato a PS5 ed al controller DualShock 5.Nel video vediamo quindi il caratteristico design a torre (confermato dai progettisti di Microsoft) e le porte poste sul retro del sistema, notiamo anche la grande ventola a basso regime di rotazione. Xbox Series X dovrebbe arrivare nei negozi per Natale 2020, con un prezzo ancora sconosciuto che dovrebbe però non essere inferiore ai 400 dollari, almeno secondo i vari rumor ed indiscrezioni.Prima di lasciarvi vi lasciamo il video menzionato in apertura, buona visione!Leggi altro... eurogamer

