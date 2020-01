L’allarme del geologo: “In 10 anni in Campania ben 240 voragini, a Napoli scoperte altre cavità” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“In 10 anni nel Lazio ben 967 voragini, in Campania 240, in Sicilia 175”. Lo ha affermato poco fa Stefania Nisio, geologo dell’Ispra, in apertura dei lavori della conferenza sulle Cavità sotterranee d’Italia, organizzata insieme dalla Società Geografica Italiana, ISPRA e Società Italiana di Geologia Ambientale ed in corso a Roma presso la sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Matteotti. “A Roma 923 voragini dal 2009 al 2019, a Napoli ben 196, a Cagliari 112. Interessate dal fenomeno le città della Sicilia e Cagliari. I sinkholes antropogenici (questo è il termine tecnico per le voragini) iniziano tuttavia a manifestarsi anche nelle città del nord dove fino a qualche anno fa non si registravano eventi. Dal 2009 al 2019 ben 42 voragini in Abruzzo, 16 in Basilicata, 65 in Calabria, 240 in Campania, 46 in Emilia – Romagna, 23 in ... anteprima24

fattoquotidiano : A14 / L'ALLARME DEL GUP DI AVELLINO “Una frana sotto il viadotto Cerrano Autostrade ignora il pericolo crollo”… - MarcoBellinazzo : L'allarme derivante dal report #kpmg sul rispetto del rapporto salari/fatturato da parte della @juventusfc è tecnic… - ilfoglio_it : C’è un filo rosso che lega tutti gli interventi di Benedetto XVI dopo la rinuncia: l’allarme per una Chiesa pronta… -