Demme sembra l’ingranaggio che serviva al Napoli di Gattuso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rispetto al Napoli dei 91 punti dell’edizione 2017/18, per quanto sia stato confermato un numero importante di calciatori negli anni, quello di oggi ha perso degli elementi che oltre a saper adempiere ad una determinata serie di compiti, fornivano un’interpretazione che rappresentava la distinzione tra il buon giocatore e l’ottimo giocatore. Di conseguenza, tra una buona squadra e una che può competere fino all’ultima giornata (o quasi) per lo scudetto. Albiol e Jorginho sono gli esempi più calzanti in questo senso: il primo per le capacità indiscusse di guidare un reparto; il secondo per l’intelligenza tattica e la lettura dei movimenti che hanno man mano messo da parte le critiche sulla brevità dei passaggi e il poco dinamismo. Tuttavia, mentre per la difesa subito si è agito sul mercato per colmare il vuoto con un giocatore di esperienza e in quel ruolo naturale come Manolas, per il ... ilnapolista

