Turisti indiani morti in Nepal: soffocati da esalazioni di una stufa (Di martedì 21 gennaio 2020) Tragedia in Nepal, dove otto Turisti indiani sono morti per sospetto soffocamento nella notte tra il 20 e il 21 gennaio dopo aver lasciato accesa una stufa a gas nella stanza dell’hotel dove soggiornavano. Tra le vittime si contano purtroppo anche quattro bambini, mentre altri sette persone presenti nel gruppo di Turisti sono fortunatamente sopravvissute. Al momento le autorità locali Nepalesi stanno effettuando i rilievi del caso per accertare la causa dei decessi. Turisti indiani morti in Nepal Le otto vittime alloggiavano in un resort a Daman, cittadina Turistica nei pressi della capitale Kathmandu, famosa per le sue viste panoramiche sulla catena montuosa dell’Himalaya. Stando ai primi accertamenti appare probabile che i cittadini indiani abbiano perso la vita a seguito delle esalazioni di gas provenienti dalla stufa, che potrebbe essere stata difettosa. Un’ipotesi ... notizie

BreakingItalyNe : NEPAL: 8 turisti indiani trovati morti intossicati dopo aver acceso una stufa a gas in una stanza all'Everest Panor… - Ramst3 : @AchilleOrti @matteosalvinimi Viviamo di turismo oltre il 15% del PIL viene dal turismo! Poi c'è chi approfitta de… -