Sospende la partita dopo aver sentito un “alzati negro”, arbitro minacciato di morte (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ennesimo episodio di violenza verbale e di minacce su un campo di calcio quello che racconta oggi La Stampa. Stavolta è accaduto a Torino, durante una partita di ragazzi Under 14, Barcanova-Pianezza. L’attaccante di colore del Barca cade dopo uno scontro con il portiere avversario. Per l’arbitro nulla di particolare, non scatta alcuna sanzione. Ma il giocatore non ci sta e protesta. L’arbitro lo espelle. Durante il trambusto, tuttavia, sembra che da parte dei giocatori del Pianezza e di alcuni dei loro tifosi siano partite le contestazioni all’attaccante. Lo invitavano a non fare scene, gli urlavano di avere esagerato e, soprattutto, qualcuno avrebbe gridato: “Alzati, negro”. Così l’arbitro ha deciso di Sospendere il match ma è dovuto uscire dal campo scortato dai dirigenti di entrambe le squadre, scrive il quotidiano, perché insultato e ... ilnapolista

