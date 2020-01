Sanremo 2020, Amadeus si sfoga: “Non accetto di passare per…” (Di martedì 21 gennaio 2020) Amadeus prima del Festival della polemica sulla Novello al Festival di Sanremo: “Non sono sessista!” Probabilmente erano anni che non c’erano così tante polemiche su Sanremo prima addirittura di iniziare. Ed è stato soprattutto Amadeus a finire nell’occhio del ciclone in questi giorni per alcune sue dichiarazioni su Francesca Sofia Novello. E oggi su Tv Sorrisi e Canzoni è tornato proprio a parlare di questa vicenda, spiegando una volta per tutte il suo punto di vista, nella speranza di poter gettare acqua sul fuoco: “Quel ‘passo indietro’ nei confronti del fidanzato Valentino Rossi non era inteso come ‘diminutio’ verso le donne…Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso e chiedo scusa…E’ stato solo un semplice malinteso…” E sul fatto che alcuni gli abbiano addirittura dato del sessista, Amadeus, ... lanostratv

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - repubblica : Furbetti del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri nove - RedRonnie : Red Ronnie furioso contro Junior Cally: ‘non deve salire sul palco di Sanremo, è istigazione alla violenza’ -