Rita Rusic hot al Grande Fratello Vip: beccata nella notte mentre si tocca (Di martedì 21 gennaio 2020) Momento hot nella casa del Grande Fratello Vip, Rita Rusic si concede un momento intimo nella casa Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Rita Rusic, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La Rusic, intorno alle 3 di questa notte, è stata beccata mentre assecondava le sue voglie nella casa più spiata d’Italia. A far trapelare lo scandalo ci ha pensato Dagospia. Oltre alla presenza delle telecamere, nella stanza insieme a Rita Rusic c’erano anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La gieffina si è comunque concessa un momento di intimità solitario sotto le coperte. Dal video si vede che la mano della Rusic scende verso le sue parti intime. La regia ha subito staccato l’inquadratura ma in moltissimi avevano già assistito alla scena hot. Il momento di initimità di ... nonsolo.tv

