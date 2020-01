Resistenza a Pubblico Ufficiale ed estorsione: 40enne casertano arrestato a Cervinara (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCervinara (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 40enne originario della provincia di Caserta, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale ed Estorsione. Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo Resistenza a Pubblico Ufficiale ed estorsione: 40enne casertano arrestato a Cervinara proviene da Anteprima24.it. anteprima24

RaffaeleFitto : La capitana #CarolaRackete era stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Decreto Sicurez… - Retesei : Cervinara. Arrestato un 40 enne per resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione. - brindisilibera : New post (San Pancrazio Salentino. Non si ferma all’alt dei Carabinieri. arrestato un 27enne di San Pancrazio Salen… -