Nuovo virus in Cina, l’aeroporto di Fiumicino alle compagnie: “Controllare tutti i passeggeri” (Di martedì 21 gennaio 2020) La direzione sanitaria dell'aeroporto Leonardo Da Vinci ha chiesto alle compagnie di controllare passeggeri in arrivo da Wuhan (anche con voli indiretti) ed equipaggio come precauzione in merito al Nuovo virus scoperto in Cina. Secondo il ministero della Salute italiano "la probabilità di introduzione del virus nell'Unione Europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa". fanpage

