Napoli, una strada sarà intitolata ad una vittima innocente di camorra (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore con delega alla Toponomastica Alessandra Clemente, tre delibere di intitolazione di toponimi ad altrettante importanti figure cittadine. Una di queste è Palma Scamardella, vittima innocente della camorra. Scamardella fu uccisa per sbaglio da un colpo di pistola nel pomeriggio del 12 dicembre 1994, all’esterno della sua abitazione a Pianura. All’epoca sua figlia aveva 15 mesi. Alla memoria di questa donna verrà intitolato il plesso dell’Istituto Comprensivo Don Giustino Russolillo in Via Evangelista Torricelli. Le altre due persone sono Rosario Padolino, commerciante deceduto a seguito della caduta di un pezzo di cornicione in Via Duomo, e Maria Giuseppina Castellano Lanzara, storica direttrice della Biblioteca Universitaria di Napoli in Via ... anteprima24

