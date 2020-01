Morte di Pietro Taricone, Marina La Rosa: Uno choc il modo in cui l’ho appreso (Di martedì 21 gennaio 2020) Il 4 febbraio Pietro Taricone avrebbe compiuto 45 anni, ma un incidente durante un lancio col paracadute se l’è portato via nel 2010 a soli 35 anni. Nonostante siano passati dieci anni però il suo ricordo è sempre vivo e in vari programmi tv non mancano mai di ricordarlo. Nel corso della puntata del 21 gennaio di Vieni da me a parlare è Marina La Rosa, concorrente insieme a Pietro Taricone del primo Grande Fratello, che rivela a Caterina Balivo, come ha saputo in modo scioccante della sua Morte “L’ho saputo in maniera brutta, proprio brutta. Stavo a casa con mio figlio molto piccolo e mi squilla il telefono ed era una giornalista per chiedermi a caldo cosa ne pensavo di quello che era successo, e io non ne sapevo niente, ho chiesto cosa fosse successo e mi ha detto ‘ah ma non sai niente di Pietro?’” Isola dei famosi 2019, chi è Guido Bellitti il ... tvzap.kataweb

