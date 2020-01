Libero: Gattuso è il peggiore tra gli allenatori subentrati. Il problema non era il modulo (Di martedì 21 gennaio 2020) “A Napoli la lista degli allenatori che «non sono buoni» si allunga sempre di più, al punto che De Laurentiis dovrebbe domandarsi se forse non sia il suo modello gestionale a non essere più «buono»”. Lo scrive Libero, in un articolo in cui analizza i cambi degli allenatori sulle panchine della Serie A. Il quotidiano continua: “Gattuso è riuscito nell’impresa di far nascere il partito delle vedove di Ancelotti, che a sua volta aveva generato grossi rimpianti per l’addio di Sarri. Eppure Ringhio ha restituito il 4-3-3 alla squadra, ma è evidente che l’involuzione nulla ha a che fare con la tattica”. Tutto è iniziato dalla notte dell’ammutinamento. “Da allora i partenopei non sanno più cosa voglia dire «normalità». E stasera c’è la Lazio in Coppa Italia: potrebbe essere un’opportunità per dare segni di vita, ma appare più come un altro massacro ... ilnapolista

