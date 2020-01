GF VIP, Valeria Marini umiliata da Antonella Elia: “Ma è un ce**o” il web si scatena (Di martedì 21 gennaio 2020) La puntata di ieri del GF VIP è stata sicuramente meno movimentata del solito. Ad ogni modo, a gettare un po’ di pepe ci hanno pensato l’ingresso di Valeria Marini e gli interventi piccati di Antonella Elia. In particolar modo, la showgirl si è confrontata con Rita Rusic per parlare delle intricate vicende familiari che vedono coinvolto il loro ex Vittorio Cecchi Gori. Le due dame non si sono risparmiate, ma a generare maggiore sgomento ci ha pensato l’ex valletta di Mike Bongiorno. Le offese di Antonella contro Valeria Marini Antonella Elia è tra i personaggi più amati e più discussi sul web, ma dopo l’uscita di ieri contro Valeria Marini si è inimicata parecchie persone. La donna, infatti, a seguito del confronto tra la showgirl e la Rusic, si è lasciata andare a commenti decisamente poco carini con Antonio Zequila. Nel caso specifico, la concorrente ha ... kontrokultura

KontroKulturaa : GF VIP, Valeria Marini umiliata da Antonella Elia: 'Ma è un ce**o' il web si scatena - - JohSogos : RT @tempoweb: #GFVIP dopo le frasi choc a #valeriamarini #cristiano #Malgioglio a difende così - tempoweb : #GFVIP dopo le frasi choc a #valeriamarini #cristiano #Malgioglio a difende così -