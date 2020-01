Fernanda Lessa e la dipendenza | insinuazioni sui social

Fernanda Lessa da ex alcolista a donna felice | Messaggio non recapitato al GF Vip : Serata live ricca di colpi di scena, con la storia toccante di Fernanda Lessa. Qualcuno, però, le aveva preparato un video Messaggio che il GF Vip non ha mandato in onda. Ecco di chi si tratta. Una serata live quella andata in onda ieri sera su canale 5 dove non sono mancati i colpi di […] L'articolo Fernanda Lessa da ex alcolista a donna felice | Messaggio non recapitato al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

Grande Fratello Vip - Fernanda Lessa senza freni : “Tre bottiglie al giorno” : L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni per Fernanda Lessa. La modella brasiliana ha avuto modo di aprire le porte del suo cuore e raccontare una vicenda che le ha causato profonda sofferenza. Una vicenda legata al suo passato e, inevitabilmente, al suo presente e al suo futuro: il rapporto della donna con l’alcol. Sì, perché già in passato la Lessa aveva raccontato di avere avuto un problema di dipendenza dall’alcol ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa chiede perché Serena Enardu è entrata in casa : la risposta di Pago spiazza tutti : Pago vuole tornare con Serena Enardu? Dopo l’incontro al Grande Fratello Vip se lo stanno chiedendo in molti. La coinquilina del cantante, Fernanda Lessa, ha voluto approfondire chiedendo al diretto interessato se ci siano speranze di una riconciliazione. Quel che non è chiaro è il perché Serena abbia varcato la porta rossa, nonostante i due non stiano più insieme dai tempi di Temptation Island. «Raccontami di Serena, state ancora ...

Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa in lacrime : “Ho picchiato mio marito : Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa è scoppiata a piangere ripensando a tutti quei momenti in cui era in preda all’alcol Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste indiscusse di questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La modella, nella seconda parte della puntata, è stata chiamata al confessionale da Alfonso Signorini, dove ha raccontato […] L'articolo Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa in lacrime: “Ho picchiato ...

Fernanda Lessa sull’alcolismo : “Ecco perchè ho iniziato a bere” : Questo articolo Fernanda Lessa sull’alcolismo: “Ecco perchè ho iniziato a bere” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fernanda Lessa ha raccontato del suo alcolismo all’interno della casa del Gf Vip. La concorrente ha svelato il motivo per il quale ha iniziato a bere. Fernanda Lessa ha raccontato la sua storia, davvero commovente, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La ...

Antonella Elia insulta Fernanda Lessa : “Svieni da 13 anni perché sei ubriaca - sei un mostro” : L’antipatia tra Antonella Elia e Fernanda Lessa ha travalicato i limiti i confini di quanto è ammissibile in tv. “Svieni da 13 anni perché sei ubriaca” ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai alla modella brasiliana, facendo riferimento alla sua vicenda personale. Fernanda, fuori dalla Casa, aveva ammesso che i suoi problemi con l’alcolismo avevano coinciso con la fase più dolorosa della sua vita.Continua a leggere

