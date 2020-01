Emilia Romagna, Giovanni Orsina: "Vincerà Matteo Salvini, grazie alle Sardine" (Di martedì 21 gennaio 2020) In Emilia Romagna la Lega di Matteo Salvini può vincere. Anche con l'aiuto (non voluto) di Mattia Santori e delle sue Sardine, scrive Giovanni Orfina, politologo della Luiss, nella sua analisi politica su La Stampa. "La Lega non è appassita nei sondaggi, se non nei limiti dell'errore statistico, e n liberoquotidiano

matteosalvinimi : ?CHE SCHIFO! Arrestato a Bologna per giro di permessi falsi ai clandestini, beccato con 200mila euro in contanti in… - matteosalvinimi : Scriveva 'Io sto con Bonaccini', adesso sta agli arresti domiciliari. Capito i buonisti?!? Quelli della Bologna ben… - matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… -